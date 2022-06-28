Росармия ударила по территории Криворожской ТЭС, последствия выясняются – глава облсовета

Российские оккупанты ударили по территории Криворожской ТЭС, последствия выясняются, еще две ракеты попали по территории Днепра, сотрудники ГСЧС продолжают аварийно-спасательные работы. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.



«Две вражеские ракеты попали по территории областного центра. Одна прилетела в здание автотранспортного предприятия: там на прилегающей территории повреждено почти три с половиной десятка автомобилей. Также повреждены три бокса, несколько одноэтажных построек и ангар. Вторая ракета попала по территории промышленного предприятия, там есть разрушение зданий», - сообщил он.



Сотрудники ГСЧС проводят аварийно-спасательные работы, разбирают завалы и ищут людей.



Также российские оккупационные войска ударили по территории Криворожской ТЭС. Последствия выясняются.



Кроме ракетных обстрелов, днем оккупанты из ствольной артиллерии ударили по Криворожскому району. Попали по Зеленодольску и по Великой Костромке. Пострадал мужчина.