Зеленский предложил исключить Россию из Совбеза ООН и приостановить ее членство в Генассамблее

Президент Украины Владимир Зеленский предложил исключить РФ из Совета безопасности ООН и приостановить ее членство в Генеральной Ассамблее организации. Об этом он заявил в ходе выступления на заседании Совбеза ООН.



Зеленский отметил, что статья 6 Устава ООН четко гласит, что любой член ООН, который нарушает принципы, изложенные в Уставе, может быть исключен из организации решением Генеральной Ассамблеи.



«Хотя Россия нарушает основополагающие принципы ООН и международного юридического порядка, она по-прежнему не призвана к ответу, присутствует в учреждениях ООН и пользуется привилегиями Совбеза ООН», — заявил Зеленский.



Он подчеркнул, что «у России нет права участвовать в обсуждениях и в голосовании организации по вопросам войны в Украине, которая является не спровоцированной ею и носит колониальный характер».



«Я призываю вас лишить государство-террориста полномочий в Генассамблее ООН. Это необходимо. Это справедливо. Россия не имеет права оставаться в Совете безопасности ООН», — сказал президент.

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