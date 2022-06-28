Теракт в Лисичанске, мобилизованные в Донецке снова обращаются к Путину и Пушилину. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Новые удары по Славянску. Город полностью без воды, а одно из предприятий уничтожено.
- В Бахмуте обстреляна автостанция, а жилые дома остались без окон.
- В Лисичанске 8 человек погибло и более 20 ранены после обстрела по месту, где люди набирали воду. Удар был и по центру гуманитарной помощи.
- В Донецке продолжается незаконная мобилизация прямо на улицах города. А в сети появились новые обращение, мобилизованных ранее, к Путину и Пушилину. Забили тревогу и жены военных из Бурятии.