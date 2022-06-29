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Авиация, артиллерия, «Грады»: Оккупанты целый день обстреливали Сумщину

29 июня 2022, 00:09

Авиация, артиллерия, «Грады»: Оккупанты целый день обстреливали Сумщину

Во вторник, 28 июня, в приграничных районах Сумской области зафиксированы массированные обстрелы. В результате два человека погибли, трое — ранены. Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

После 10 утра оккупанты начали обстреливать Краснопольскую громаду и отдельные населенные пункты Великописаревской громады.

«Были авиационные обстрелы: россияне запустили около 20 ракет с вертолетов, не пересекавших линию государственной границы. Все прилеты — Краснопольская и Миропольская громады», — написал Живицкий в телеграм.

После 11 утра россияне открыли огонь из реактивных систем залпового огня «Град», 30 прилетов по Краснопольщине.

С полудня били по селам той же Краснопольской громады, около 50 артиллерийских выстрелов из САУ. Также вели огонь из пулеметов и станкового гранатомета.

«Около 14 часов россияне снова накрыли из артиллерии Краснопольскую громаду, около 30 прилетов. После 18 часов — еще 40 и еще 12 ударов из реактивных систем залпового огня по разным населенным пунктам громады», — рассказал глава области.

Кроме того, после полудня на одно из сел Великописаревской громады беспилотник сбросил взрывное устройство. После 20 часов ситуация повторилась, добавил Живицкий.

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