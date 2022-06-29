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«Укрзализныця» на 70% повышает тарифы на грузоперевозки

29 июня 2022, 11:32

«Укрзализныця» на 70% повышает тарифы на грузоперевозки

Министерство инфраструктуры поддержало предложение «Укрзализныци» повысить тарифы на перевозку всех групп грузов на 70%. Об этом заявил глава ведомства Александр Кубраков.

«С начала полномасштабной агрессии России "Укрзализныця" приняла на себя один из самых тяжелых ударов агрессора. Грузовые перевозки, являющиеся ключевым источником прибыли компании, сократились на 65,3%, почти 6300 км путей было разрушено врагом. В то же время железнодорожники безвозмездно эвакуировали 3,7 миллиона пассажиров, перевезли около 97 тысяч тонн гуманитарной помощи», — сообщил Кубраков.

По его словам, государство субсидирует компанию, чтобы она могла продолжать выполнять свои гуманитарные и оборонные функции. С начала войны на счета направлено 10 миллиардов гривен.

«Ежемесячные расходы предприятия достигают более семи миллиардов гривен, это учитывая, что с марта компания уменьшила операционные расходы на 30%. Но чисто государственной поддержки уже недостаточно. Кроме потерь значительной части грузовых и пассажирских перевозок, возрастают расходы на восстановление железнодорожной инфраструктуры, которая постоянно разрушается врагом, энергоносители и горюче-смазочные материалы», — отметил министр.

Он подчеркнул, что возглавляемое ним министерство поддержало предложение железнодорожников провести индексацию тарифов, повысив их на 70% на все группы грузов.

«Поднятие тарифов будет оказывать влияние на предприятия, пользующиеся железной дорогой для перевозки грузов. Однако я уверен, что бизнес, ориентированный прежде всего на внешние рынки, адаптирует свою деятельность, как это делает вся страна в жестких и несправедливых условиях российской агрессии», — резюмировал Кубраков.

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Укрзализныця
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Тарифы Война Грузоперевозки железная дорога

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