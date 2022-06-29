«ЛНР» сообщила о гибели шести сотрудников «Лугакома» в захваченной Попасной

В захваченной российскими силами Попасной шесть сотрудников подконтрольного группировке «ЛНР» мобильного оператора связи «Лугаком» погибли в результате обстрела. Об этом сообщает так называемая «генеральная прокуратура ЛНР».



Как уверяют в «ЛНР», 28 июня в 17:45 Попасная попала под обстрел из реактивной системы залпового огня «Град».



«В результате обстрела при проведении ремонтно-восстановительных работ погибли шесть и получили ранения четыре сотрудника ГУП "Луганские коммуникации", один сотрудник пропал без вести», — утверждают в «прокуратуре».