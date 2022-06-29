Преступления армии РФ в Украине: ООН зафиксировала 28 случаев сексуального насилия

Мониторинговая миссия ООН по правам человека задокументировала 28 случаев сексуального насилия в разных районах Украины во время оккупации российскими войсками, но реальные масштабы подобных нарушений еще устанавливаются. Об этом заявила глава миссии Матильда Богнер на презентации, передает «Укринформ».



«По состоянию на сегодняшний день мы проверили и подтвердили 28 случаев сексуального насилия, связанного с конфликтом, в том числе случаи изнасилования, группового изнасилования, пыток, принуждения к публичному раздеванию и угроз сексуального насилия. Они прошли в разных районах Украины, в частности Киевской, Черниговской областях и в месте содержания под стражей в Российской Федерации», — сказала она.



По ее словам, в проверенных миссией случаях жертвами изнасилований преимущественно были женщины.



«Есть и другие формы сексуального насилия, где мужчины становятся жертвами. Обычно это происходит в контексте пыток и содержания под стражей. Это могут быть угрозы сексуального насилия или даже фактическое насилие», — отметила глава миссии.



Она добавила, что Мониторинговая миссия ООН продолжает изучать поступающие в них заявления. В то же время Богнер отметила, что пострадавшие часто не хотят или не могут сообщать о таких преступлениях.



Доклад охватывает период с 24 февраля по 15 мая.