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Зеленский: Там, где мы теряем одного человека, Россия теряет пятерых

29 июня 2022, 13:22

Зеленский: Там, где мы теряем одного человека, Россия теряет пятерых

Потери войск России в войне против Украины в пять раз выше, чем в рядах ВСУ. Об этом в интервью американскому телеканалу NBC заявил президент Владимир Зеленский.

«Там, где мы теряем одного человека, Россия теряет 5 человек. Там где мы теряем один танк — они теряют 5. Вот так мы боремся», — сказал глава государства, признав, что без поддержки Украина может не выдержать войны с РФ.

Также Зеленский отметил, что на один украинский танк приходится 10 российских, а на одного украинского бойца у России их 10. При этом он выразил уверенность в том, что война закончится победой Украины.

«Я чувствую иногда, слышу некоторые слова, призывы замедления помощи, я вижу это. Мы не имеем права проиграть, я говорю о мире. Я считаю, что это общая победа и победа будет США, Украины, европейских государств. Если мы проигрываем, кто что бы ни говорил, тогда проигрывает демократия, а значит проигрывают США, европейские государства. Я знаю, всем непросто, но надо», — сказал он.

Зеленский еще отметил, что РФ недооценивала Украину перед вторжением и это сыграло на руку ВСУ, дало фору.

Ранее мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине зафиксировала убийства, включительно с массовыми казнями, гражданских лиц в более 30 населенных пунктах Украины.

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