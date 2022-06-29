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Житель Луганска рассказал об огромных очередях в «банк ЛНР». И назвал причину ажиотажа

29 июня 2022, 12:57

Житель Луганска рассказал об огромных очередях в «банк ЛНР». И назвал причину ажиотажа

Луганск в конце июня 2022 года. Скриншот Луганск в конце июня 2022 года. Скриншот

В оккупированном Луганске собираются огромные очереди в отделения «банка ЛНР». Об этом рассказал местный житель Анатолий в своем видеоблоге.

Анатолию пришло сообщение, что нужно заменить пенсионную карточку. Первый раз он приехал в «банк» в рабочий день в 07:30. Несмотря на то, что отделение открывается в 08:30, очередь уже была огромной.

Второй раз луганчанин попытался заменить карту в 14:30 — но людей было не меньше, и Анатолий не стал ожидать. Он предположил, что подошло время замены карт и у других жителей Луганска, именно это и является причиной ажиотажа.

«Сделали хотя бы эти карточки на три, на пять лет (карта дается на год — ред.)», — возмутился мужчина.

Еще одной причиной большого наплыва людей, как сообщил Анатолий, является то, что в помещении «банка ЛНР» размещаются и отделения российского «Промсвязьбанка».

В качестве примера он показал отделение «банка ЛНР» возле рынка «Таксопарк» в Ленинском районе Луганска, по ул. Оборонной. 

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