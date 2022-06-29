Житель Луганска рассказал об огромных очередях в «банк ЛНР». И назвал причину ажиотажа

Луганск в конце июня 2022 года. Скриншот

В оккупированном Луганске собираются огромные очереди в отделения «банка ЛНР». Об этом рассказал местный житель Анатолий в своем видеоблоге.



Анатолию пришло сообщение, что нужно заменить пенсионную карточку. Первый раз он приехал в «банк» в рабочий день в 07:30. Несмотря на то, что отделение открывается в 08:30, очередь уже была огромной.



Второй раз луганчанин попытался заменить карту в 14:30 — но людей было не меньше, и Анатолий не стал ожидать. Он предположил, что подошло время замены карт и у других жителей Луганска, именно это и является причиной ажиотажа.



«Сделали хотя бы эти карточки на три, на пять лет (карта дается на год — ред.)», — возмутился мужчина.



Еще одной причиной большого наплыва людей, как сообщил Анатолий, является то, что в помещении «банка ЛНР» размещаются и отделения российского «Промсвязьбанка».



В качестве примера он показал отделение «банка ЛНР» возле рынка «Таксопарк» в Ленинском районе Луганска, по ул. Оборонной.