Боевику «ДНР», который участвовал в наступлении на Запорожье, дали 15 лет тюрьмы

Жовтневый райсуд Запорожья 27 июня признал виновным боевика группировки «ДНР» в государственной измене и участии в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной прокуратуры.



По данным следствия, в начале марта 2022 года житель Донецкой области добровольно вступил в ряды незаконного вооруженного формирования «5 отдельной Донецкой мотострелковой бригады «Оплот», где был назначен на должность командира отделения.



«В составе формирования, вместе с военными подразделениями России осуществлял наступление на Украину с целью захвата территорий Запорожской области. В результате боевых столкновений с подразделениями ВСУ боевик был ранен и взят в плен», - говорится в сообщении.



Оккупанта судили по ч. 2 ст. 111 и ч. 3 ст. 260 УК Украины. Ему назначили 15 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества.