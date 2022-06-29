На Донетчине удалось провести ремонты и вернуть свет в восемь населенных пунктов

В Донецкой области за сутки ремонтникам удалось полностью или частично восстановить электроснабжение в восьми населенных пунктах. Об этом сообщает ДТЭК Донецкие электросети.



«За 28 июня специалисты смогли попасть в некоторые места повреждений оборудования, где это позволили военные, и отремонтировать его. В результате удалось восстановить свет для жителей восьми населенных пунктов. 9 285 домохозяйств снова с электроснабжением», — подчеркнули в компании.



Там добавили, что вчера энергетики работали на очень тяжелых и сложных Торецком, Славянском и Бахмутском направлениях. Больше всего домохозяйств удалось подключить на Торецком направлении — почти четыре тысячи, на Славянском и Бахмутском — по 2,6 тысячи семей.



По данным энергетиков, без электроснабжения остаются 318 населенных пунктов Донецкой области. Самые сложные направления — Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское.