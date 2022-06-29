Более 5,5 млн переселенцев вернулись в свои дома в Украине - МОМ

Более 5,5 млн переселенцев вернулись в свои дома в Украине, однако общее количество внутренне перемещенных лиц остается высоким – более 6,2 млн. Об этом говорится в отчете Международной организации по миграции.



«Около половины тех, кто оставил свои дома из-за войны с 24 февраля теперь вернулись, особенно на север страны и в Киев. Количество возвратов значительно возросло – на 24% за последний месяц. Большинство лиц, вернувшихся в свои дома, находились в перемещении в других местах в Украине, и только 10% людей возвращаются из-за границы. Около трех четвертей вернувшихся сейчас планируют оставаться дома», - говорится в пресс-релизе по результатам отчета.



В организации отмечают, что из-за нестабильности ситуации в Украине возврат может быть недолгосрочным.



По данным опроса населения, проведенный МОМ с 17 по 23 июня, показывает, что больше всего как переселенцы, так и местные жители нуждаются в медицинских услугах и образовании, а также восстановление поврежденных домов.



Отмечается, что доступ к образованию был особенно неустойчивым среди детей перемещенных лиц.



«Около 38% семей с детьми 5-17 лет среди перемещенных лиц и 25% среди неперемещенных заявили, что у их детей нет полноценного доступа к образованию. Наиболее критическая ситуация на Востоке страны, где 16% домохозяйств перемещенных лиц с детьми школьного возраста отметили, что вообще не имеют доступа к образованию», - отмечает МОМ.



Почти 10% среди всех респондентов и 15% среди вернувшихся указали, что их дом был поврежден войной. Соответственно растут потребности в ремонтных материалах, особенно среди вернувшихся.



Кроме этого, почти каждый четвертый человек (23%) в Украине вынужден был прекратить употреблять лекарства во время войны, поскольку они были либо недоступными, либо слишком дорогими.