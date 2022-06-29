США усилят военное присутствие в Европе — Байден

Вашингтон намерен усилить военное присутствие в Европе, в том числе в Великобритании, Испании, Польше и странах Балтии. Об этом заявил президент США Джо Байден на саммите НАТО в Мадриде, передает «Интерфакс-Украина».



«Сегодня я объявляю, что США усилят военные позиции в Европе. Вместе с нашими союзниками мы собираемся гарантировать, чтобы НАТО могла справляться с угрозами по всем направлениям — на земле, в воздухе, на море», — сказал Байден.



Американский президент уточнил, что США, в частности, собираются увеличить количество эсминцев ВМС США в Испании с четырех до шести, развернуть в Польше постоянный штаб 5-го армейского корпуса. Кроме того, Байден заявил о цели усилить оперативную совместимость США с силами НАТО в восточной части Альянса.



Также, по словам Байдена, США будут содержать на ротационной основе дополнительную бригаду численностью в 3 тыс. человек в Румынии, увеличат число военных на ротационной основе в странах Балтии. Более того, Вашингтон намерен отправить две дополнительные эскадрильи истребителей-бомбардировщиков F-35 в Великобританию, разместить системы ПВО и прочие военные силы в Германии и Италии.