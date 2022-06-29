Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

США усилят военное присутствие в Европе — Байден

29 июня 2022, 16:39

США усилят военное присутствие в Европе — Байден

Вашингтон намерен усилить военное присутствие в Европе, в том числе в Великобритании, Испании, Польше и странах Балтии. Об этом заявил президент США Джо Байден на саммите НАТО в Мадриде, передает «Интерфакс-Украина».

«Сегодня я объявляю, что США усилят военные позиции в Европе. Вместе с нашими союзниками мы собираемся гарантировать, чтобы НАТО могла справляться с угрозами по всем направлениям — на земле, в воздухе, на море», — сказал Байден.

Американский президент уточнил, что США, в частности, собираются увеличить количество эсминцев ВМС США в Испании с четырех до шести, развернуть в Польше постоянный штаб 5-го армейского корпуса. Кроме того, Байден заявил о цели усилить оперативную совместимость США с силами НАТО в восточной части Альянса.

Также, по словам Байдена, США будут содержать на ротационной основе дополнительную бригаду численностью в 3 тыс. человек в Румынии, увеличат число военных на ротационной основе в странах Балтии. Более того, Вашингтон намерен отправить две дополнительные эскадрильи истребителей-бомбардировщиков F-35 в Великобританию, разместить системы ПВО и прочие военные силы в Германии и Италии.

Читайте также:

Столтенберг: Новая стратегическая концепция провозгласит Россию прямой угрозой НАТО

Еще по теме

Организации
Нато
Люди
Джо Байден

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:23
Сирия решила признать «ДНР» и «ЛНР»
15:33
Оккупанты уничтожили Северодонецкую ТЭЦ и готовят провокацию на Запорожской АЭС — «Энергоатом»
14:20
«ДНР»: При обстреле Ясиноватой погиб мужчина
12:57
Житель Луганска рассказал об огромных очередях в «банк ЛНР». И назвал причину ажиотажа
12:20
«ЛНР» сообщила о гибели шести сотрудников «Лугакома» в захваченной Попасной
10:32
В Херсонской области оккупанты готовят «референдум» о вхождении в состав РФ
10:19
«ДНР» заявила о ранении пяти мирных жителей
10:00
«ДНР»: Один из приговоренных к смертной казни британцев обжаловал «приговор»
09:23
Оккупанты подтвердили похищение мэра Херсона, заявив о его «нейтрализации»
23:44
Теракт в Лисичанске, мобилизованные в Донецке снова обращаются к Путину и Пушилину. Дайджест НД за день ►
21:45
Оккупанты назначили дату «референдума» о присоединении Донецкой области
20:04
«ЛНР»: Два человека получили ранения при обстреле Первомайска
18:38
В Мариуполе оккупанты строят военный объект под видом жилья — советник мэра
16:58
Мужчин из фильтрационных лагерей «ЛНР» и «ДНР» отправляют на фронт
16:55
Мобилизованные «ДНР» пожаловались Путину и Пушилину
все новости
18:28
В Николаеве возросло число жертв ракетного удара по жилому дому
18:07
На Сумщине пограничники сбили российский ударный дрон со взрывчаткой
17:56
Повестки через «Дию» вручать не планируют, сообщили в Минцифры
17:44
Украина освободила из плена еще 144 военных, большинство из них из «Азовстали»
17:39
С 1 июля в Украине повысят пенсии: Кому и на сколько
17:19
Столтенберг: Украина может рассчитывать на поддержку НАТО столько, сколько этого потребуется
17:10
«Метинвест» приостанавливает работу двух ГОКов и завода
16:39
США усилят военное присутствие в Европе — Байден
16:27
Более 5,5 млн переселенцев вернулись в свои дома в Украине - МОМ
16:23
Сирия решила признать «ДНР» и «ЛНР»
16:07
Украина получит три дальнобойные РСЗО. Их модернизируют в Великобритании
15:43
Из российского плена освободили руководителей двух громад Херсонской области
15:42
Зеленский призвал страны НАТО увеличить поставки оружия Украине
15:36
В Днепре показали последствия обстрела города российскими ракетами «Калибр»
15:33
Оккупанты уничтожили Северодонецкую ТЭЦ и готовят провокацию на Запорожской АЭС — «Энергоатом»
все новости
ВИДЕО
Ракета попала в жилой дом в Николаеве: Последствия показали спасатели
29 июня, 11:55
Теракт в Лисичанске, мобилизованные в Донецке снова обращаются к Путину и Пушилину. Дайджест НД за день ►
28 июня, 23:44
Мобилизованные «ДНР» пожаловались Путину и Пушилину
28 июня, 16:55

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция