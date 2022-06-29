«Метинвест» приостанавливает работу двух ГОКов и завода

Группа «Метинвест» с 1 июля приостанавливает работу двух своих горно-обогатительных комбинатов в Кривом Роге, а также сокращает работу меткомбината «Каметсталь» в Каменском до одной домны. Причина — в логистических и экономических факторах. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.



«Метинвест» начал процесс приостановки работы ГОКов в Кривом Роге с середины июня. А с 1 июля приостанавливает добычу на Ингулецком ГОКе и совместном предприятии Южный ГОК и сокращает работу «Каметстали» в Каменском до одной домны. В компании отмечают, что вынуждены пойти на такой шаг из-за логистических факторов, роста себестоимости производства и падения цен на продукцию. С середины июля также будет приостановлена добыча на Северном ГОКе.



«Из горно-обогатительных комбинатов Группы в Украине продолжит работу при сниженных мощностях только Центральный ГОК», — проинформировали в «Метинвесте».



В компании заявили, что этот шаг удалось максимально отсрочить с 24 февраля за счет собственных резервов. Главным фактором там назвали продолжение полномасштабного российского вторжения в Украину.



«Ситуация в экономике страны также остается тяжелой с тенденцией к ухудшению из-за ряда дестабилизирующих факторов, которые не позволяют нашим предприятиям полноценно работать и планировать свою деятельность более чем на месяц вперед», — сообщили в компании.



«Метинвест» ранее, отметили в Группе, перевозил готовую продукцию морем. Сейчас порты заблокированы, и отправка осуществляется по железной дороге. По сравнению с довоенным временем, логистические расходы выросли в несколько раз. Готовая продукция месяцами стоит в очереди на границе с ЕС.



Кроме того, повышаются цены на энергоносители, в частности на природный газ, поэтому растет себестоимость производства металлопродукции. А спрос на внутреннем рынке страны сократился более чем на 2/3 по сравнению с февралем этого года.



Также негативно влияют на отрасль падение мировых цен на чугун и сталь, снижение спроса на металлопродукцию и объемов потребления железорудного сырья из-за сокращения производства металлопродукции на европейских предприятиях.