С 1 июля в Украине повысят пенсии: Кому и на сколько

Согласно закону о госбюджете на 2022 год, в Украине с 1 июля повышается размер прожиточного минимума, соответственно социальные выплаты и пенсии. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины в Facebook.



С 1 июля увеличиваются следующие выплаты:

минимальная пенсия по возрасту неработающим пенсионерам;

минимальная пенсия шахтерам;

минимальная пенсия семьям военнослужащих в случае потери кормильца;

минимальные пенсии лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий;

повышение ветеранам войны и членам семей погибших/умерших ветеранов войны;

повышение жертвам нацистских преследований из числа лиц с инвалидностью и членам семей умерших жертв нацистских преследований;

пенсия за особые и заслуги перед Украиной;

максимальный размер пенсии;

надбавка донорам.

В ПФУ также рассказали, на сколько увеличатся выплаты: