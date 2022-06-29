С 1 июля в Украине повысят пенсии: Кому и на сколько

Согласно закону о госбюджете на 2022 год, в Украине с 1 июля повышается размер прожиточного минимума, соответственно социальные выплаты и пенсии. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины в Facebook.
С 1 июля увеличиваются следующие выплаты:
- минимальная пенсия по возрасту неработающим пенсионерам;
- минимальная пенсия шахтерам;
- минимальная пенсия семьям военнослужащих в случае потери кормильца;
- минимальные пенсии лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий;
- повышение ветеранам войны и членам семей погибших/умерших ветеранов войны;
- повышение жертвам нацистских преследований из числа лиц с инвалидностью и членам семей умерших жертв нацистских преследований;
- пенсия за особые и заслуги перед Украиной;
- максимальный размер пенсии;
- надбавка донорам.
В ПФУ также рассказали, на сколько увеличатся выплаты:
- минимальная пенсия вырастет на 93 гривны с 1934 до 2027 гривен;
- минимальная пенсия шахтерам вырастет на 279 гривен до 6081 гривен;
- минимальная пенсия семьям военнослужащих в случае потери кормильца вырастет на 186 гривен до 4084 гривен;
- максимальная пенсия увеличится на 930 гривен до 20 270 гривен.