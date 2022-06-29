Оккупанты пытаются блокировать Лисичанск и взять под контроль трассу на Бахмут — сводка

Российские захватчики при поддержке артиллерии пытаются блокировать город Лисичанск на Луганщине и взять под контроль участок автодороги Лисичанск – Бахмут. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Украины на состоянию на вечер 29 июня.

«Противник совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Лисичанск, Верхнекаменка, Северск и авиаудар по району Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Для поддержки наступательных действий в районе населенного пункта Верхнекаменка задействовал диверсионно-разведывательные группы. Украинские воины их обнаружили и обезвредили. Остатки ДРГ оккупантов отошли», — сказано в сообщении.

Отмечается, что на Славянском направлении захватчики проводят перегруппировку войск и удерживают ранее занятые рубежи. Зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Долина, Богородичное, Никольское, Грушуваха и Довгенькое. Также россияне нанесли авиаудар вблизи Гусаровки.

На Краматорском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии район Татьяновки, на Бахмутском направлении обстреливали позиции украинских войск из артиллерии разных калибров вблизи Клинового, Раздолевки, Выемки и Ивано-Дарьевки. Нанесли авиаудар неподалеку от села Видродження.

Сообщается, что россияне пытались наступать в районе населенного пункта Спирное, успеха не имели и отошли. Диверсионно-разведывательную группу противника ВСУ обезвредили недалеко от Берестового.

«На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал наши позиции из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Веселое, Павловка, Белогорье, Инженерное, Ольговское, Преображенка и Гуляйпольское. Кроме того, российские оккупанты нанесли авиационные удары по гражданской инфраструктуре вблизи Орехова и Щербаков», — добавили в Генштабе.