Украина и ЕС подписали «транспортный безвиз»

Украина и Европейский Союз подписали соглашение о грузоперевозках автомобильным транспортом. Об этом сообщает министерство инфраструктуры Украины.



«Договориться о заключении этого соглашения нам удалось в максимально короткие сроки — переговоры стартовали осенью прошлого года. Понимая сложную логистическую ситуацию в Украине, вызванную блокадой морских портов и повреждением транспортной инфраструктуры, европейские коллеги синхронно двигались нам навстречу и значительно ускорили процесс согласования соглашения», — прокомментировал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.



Ведомство отмечает, что данный документ отменяет необходимость получения украинскими перевозчиками соответствующих разрешений для двусторонних и транзитных перевозок в ЕС и позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.



Кроме того, соглашение предусматривает, что владельцы водительских прав, выданных Украиной или ЕС, освобождаются от требования иметь международное водительское удостоверение.



Срок соглашения составляет один год с возможностью пролонгации, а временно вступает в силу с сегодняшнего дня. На постоянной основе соглашение заработает по завершению всех ратификационных процедур.



В Мининфраструктуры напомнили, что с момента подписания Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС в 2016 году товарооборот со странами Евросоюза вырос почти вдвое, а количество грузоперевозок автомобильным транспортом – на 42%. В то же время количество разрешений на международные перевозки в отдельные страны ЕС сокращалось, что ежегодно приводило к большим потерям как украинских перевозчиков, так и экономики страны в целом.