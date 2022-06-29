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В Киевской области разрушен мост через реку Ирпень, есть погибший и раненые

29 июня 2022, 19:58

В Киевской области разрушен мост через реку Ирпень, есть погибший и раненые

Сегодня в Вышгородском районе Киевской области, возле села Демидов был разрушен мост через реку Ирпень. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

«По предварительной информации, один человек погиб, двое ранены. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. На месте работают спасатели и экстренные службы. Проводятся следственные действия по выяснению причин инцидента», — говорится в сообщении.

Глава Дымерской территориальной громады Владимир Пидкурганный написал в Facebook, что в связи с повреждением моста движение транспорта временно невозможно.

Местные жители сообщают в соцсетях, что молния ударила в опору моста, возле которой оказалась мина, и произошла детонация.

Последствия разрушения моста через Ирпень. Фото: Facebook Владимир Пидкурганный

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