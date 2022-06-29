Оккупанты разрушили или повредили почти 160 учебных заведений на Луганщине

В результате российских обстрелов в Луганской области разрушены или повреждены почти 160 учебных заведений, сообщает Луганская областная военная администрация.



«В области в результате вооруженной агрессии РФ повреждено 50 заведений дошкольного образования (из них четыре разрушены полностью), 83 заведения общего среднего образования (6 разрушены), 6 заведений внешкольного образования (1 разрушены), 14 заведений профессионального образования (2 разрушены), 4 заведения профессионального высшего образования (3 разрушены), 2 заведения высшего образования», — говорится в сообщении.



Также отмечается, что почти 500 учебных заведений региона всех форм собственности нуждаются в капитальных ремонтах и обустройстве убежищ.