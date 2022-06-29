Путин не отказался от планов захвата большей части Украины — разведка США

Президент РФ Владимир Путин не отказался от планов захватить большую часть территории Украины военным путем. Об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс передает Reuters.



«Мы и дальше находимся в ситуации, когда рассматриваем Путина и считаем, что у него есть по существу те же политические цели, которые имел и раньше, то есть он хочет захватить большую часть Украины», — сказала Хейнс.



Она отметила, что американская разведка разработала три возможных сценария дальнейшего развития войны России в Украине в краткосрочной перспективе. Наиболее вероятным она считает сценарий погрязшего конфликта, при котором РФ достигнет лишь незначительных завоеваний.



По словам Хейнс, другие сценарии — масштабный прорыв России или успешная стабилизация линии фронта украинскими силами с возможными, но незначительными успехами в районе Херсона и других населенных пунктов юга Украины.



«Если коротко, то ситуация выглядит довольно мрачно», — резюмировала директор Национальной разведки США.