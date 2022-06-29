Украина получила от США грант 1,3 миллиарда долларов

Украина получила 1,3 миллиарда долларов помощи от США в рамках более широкого пакета финансирования государственного бюджета. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



«Спасибо президенту США Байдену за беспрецедентную поддержку. Санкции, оружие и финансы приближают победу Украины. Только что получили грант $1,3 млрд в рамках пакета финансирования госбюджета $7,5 млрд», — написал глава правительства в Twitter.



Он также поблагодарил за оперативные решения Всемирный банк, через механизм которого был осуществлен перевод.

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