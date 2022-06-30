Часть «Азовцев» обменяли. В Северодонецке уничтожена ТЭЦ. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Обстрелы в Донецкой области. Оккупанты не могут прорваться в Авдеевку.

В прифронтовых городах продолжается эвакуация.

В украинские больницы продолжают поступать раненные после вчерашнего обстрела жители Лисичанска. Оккупанты пытаются окружить город и перерезать трассу на Бахмут.

Армия РФ уничтожила Северодонецкую ТЭЦ. Обстрелы захваченного города продолжаются.

В Луганске очереди под «банком ЛНР». В захваченной Попасной боевики сообщают о гибели сотрудников «Лугакома».

Обстрелы в Донецке. Оккупационные власти просят жителей «рационально использовать воду».

Сирия признала «независимость» так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Украина и Россия провели крупнейший обмен пленными с начала полномасштабной войны. Из плена вернули часть защитников «Азовстали».