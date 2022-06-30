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Часть «Азовцев» обменяли. В Северодонецке уничтожена ТЭЦ. Дайджест НД за день ►

30 июня 2022, 00:46

Часть «Азовцев» обменяли. В Северодонецке уничтожена ТЭЦ. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Обстрелы в Донецкой области. Оккупанты не могут прорваться в Авдеевку.
  • В прифронтовых городах продолжается эвакуация.
  • В украинские больницы продолжают поступать раненные после вчерашнего обстрела жители Лисичанска. Оккупанты пытаются окружить город и перерезать трассу на Бахмут.
  • Армия РФ уничтожила Северодонецкую ТЭЦ. Обстрелы захваченного города продолжаются.
  • В Луганске очереди под «банком ЛНР». В захваченной Попасной боевики сообщают о гибели сотрудников «Лугакома».
  • Обстрелы в Донецке. Оккупационные власти просят жителей «рационально использовать воду».
  • Сирия признала «независимость» так называемых «ДНР» и «ЛНР».
  • Украина и Россия провели крупнейший обмен пленными с начала полномасштабной войны. Из плена вернули часть защитников «Азовстали».

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