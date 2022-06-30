Войска РФ ударили по центру села и складу с зерном на Днепропетровщине

Российские войска обстреляли Криворожский район Днепропетровской области. Есть разрушения. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.



По словам Резниченко, наутро оккупанты несколько раз из разного оружия обстреляли Зеленодольскую громаду.



«В Большой Костромке удар пришелся по центру села. Есть разрушения. В Зеленодольске враг попал в сельхозпредприятие. Уничтожил склад, на котором было 40 тонн зерна. Взрыв вызвал пожар. Предварительно, люди не пострадали. В других районах области в эту минуту спокойно», — сообщил Резниченко.