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ВСУ остановили наступление оккупантов на Бахмутском направлении — Генштаб

30 июня 2022, 09:28

ВСУ остановили наступление оккупантов на Бахмутском направлении — Генштаб

На Донбассе Вооруженные силы Украины остановили наступление на Бахмутском направлении и ведут бои, отражая штурм оккупантов в районе Лисичанского НПЗ. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

На Славянском направлении противник проводит перегруппировку войск и обороняется. Вел обстрелы из артиллерии разных калибров в районах Мазановки, Дубровного и Краснополья.

На Донецком направлении противник при поддержке артиллерии пытается блокировать Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск — Бахмут. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Лисичанска, Верхнекаменки и Северска. Нанес авиаудар неподалеку от Волчаярки. Ведет наступление вблизи Верхнекаменки и штурмовые действия в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, боевые действия продолжаются.

На Краматорском направлении враг активных боевых действий не вел, обстреливал украинские позиции из артиллерии.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы недалеко от Берестового, Покровского и Звановки и авиационный удар в районе Покровского. Украинские воины остановили наступление и нанесли оккупантам значительные потери в районах Клинового и Новолуганского, а также отразили штурм в направлении Углегорской ТЭС. В обоих случаях противник отошел.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал районы Водяного, Авдеевки, Марьинки, Угледара, Полтавки, Новоукраинского, Новоселки и Орехово. Нанес авиационных ударов по украинским позициям вблизи Авдеевки и Щербака. Пытался вести штурмовые действия в районе Павловки — успеха не имел, отошел.

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