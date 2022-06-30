Ночью оккупанты обстреляли два района Харькова крылатыми ракетами

Ночью с 29 на 30 июня российские войска нанесли удар крылатыми ракетами по объектам в Индустриальном и Основьяненском районах Харькова. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



К тому же был обстрелян Немышлянский район Харькова.



По словам Синегубова, под обстрел попали дома в Безлюдовке, есть повреждения. В Малиновке и Золочеве также повреждены частные дома, ударили оккупанты и по железнодорожной станции Одноробовка (Золочев).

Синегубов к тому же сообщил, что в Харьковской области в течение суток противник обстреливал Чугуевский, Харьковский, Богодуховский и Изюмский районы, есть один погибший, ранения получили шестеро - в том числе 11-летняя девочка.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что из-за российских обстрелов региона за прошедшие сутки, 29 июня, погибли два человека, еще двое получили ранения.