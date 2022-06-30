«ДНР» сообщила о гибели двоих мирных жителей от обстрелов, «ЛНР» — о трех смертях

На подконтрольной группировке «ДНР» территории погибли два человека, на подконтрольной «ЛНР» — три.



Как утверждает так называемый «СЦКК ДНР», с 03:00 29 июня по 03:00 30 июня в результате обстрелов погибли двое мирных жителей. В Ясиноватой погиб мужчина 1936 года рождения, в Бетманово (до декоммунизации — Красный Партизан) — мужчина 1980 г.р.



Также сообщается о ранении женщины 1959 г.р. в захваченной Владимировке.



В «СЦКК ЛНР» уверяют, что за сутки 29 июня в результате обстрелов в Кременной погибли два человека и один мирный житель ранен. Еще один мирный житель, мужчина 1998 г.р., погиб в Попасной.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области в результате обстрелов со стороны российской армии погибли два человека, еще двое мирных жителей ранены.