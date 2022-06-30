В Энергодаре оккупанты открывают пункт оформления гражданства России

Во оккупированном Энергодаре Запорожской области оккупанты открывают пункт приема документов для оформления гражданства России. Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.



Также, по словам мэра, по Энергодару активно распространяются слухи о том, что уже со следующей недели будут полностью отключены украинские мобильные операторы и якобы перестанут работать терминалы для безналичного расчета в гривне. Вчера это повлекло за собой большой ажиотаж на снятие наличных с банковских карт, отметил он.



По его информации, в течение последней недели россияне снова анонсируют, что в Энергодар заходит крымский провайдер.



Кроме того, мэр отметил, что россияне перестали выдавать в захваченном городе «материальную единовременную помощь» пенсионерам по 10 тысяч рублей.



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