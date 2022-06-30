В Николаеве из-за ракетного удара погибли шесть человек

В Николаеве количество жертв ракетных ударов, которые российская армия нанесла 29 июня, возросло до шести человек. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.



По информации руководителя ОВА, по Николаеву и пригороду было выпущено более десяти ракет.



«Зафиксировано попадание в жилой многоквартирный дом, где известно о шести погибших и шести пострадавших», — отметил Ким.



Также, добавил он, ракета попала в базу отдыха и гаражный кооператив.

Российская армия 29 июня нанесла ракетные удары по Николаеву. В ГСЧС сообщали о пяти погибших.