Утром оккупанты обстреляли из САУ Сумскую область

Утром, 30 июня, войска РФ обстреляли Сумскую область из самоходных артиллерийских установок (САУ). Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.



Он отметил, что в результате обстрела жертв и пострадавших нет. Ночь в Сумской области, по словам Живицкого, прошла спокойно, оккупанты не обстреливали регион.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что за прошедшие сутки войска РФ обстреляли 10 населенных пунктов региона, всего правоохранителями зафиксировано 19 ударов, разрушены 40 гражданских объектов.