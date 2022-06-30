Российские военные знали о пребывании сотен мирных людей в подвалах Драматического театра в Мариуполе и сознательно нанесли удар по ним, совершив военное преступление. Об этом говорится в отчете Amnesty International.



«Организация задокументировала, как российские военные, очевидно, намеренно разбомбили театр — несмотря на то, что знали о пребывании там 16 марта сотен мирных жителей, что квалифицирует удар как явное военное преступление», — говорится в документе.



Команда Amnesty International опросила свидетелей, а также собрала многочисленные цифровые доказательства и пришла к выводу, что атаку совершили российские самолеты, сбросив две 500-килограммовые бомбы. Они упали вблизи друг от друга и сдетонировали практически одновременно. Наиболее вероятные российские самолеты, нанесшие удар, — это многоцелевые истребители, такие как Су-25, Су-30 или Су-34, которые базировались на близлежащих российских аэродромах и часто действовали над югом Украины.



В организации отметили, что Международный уголовный суд и другие органы, обладающие юрисдикцией в отношении преступлений, совершенных во время этой войны, должны расследовать это нападение как военное преступление.