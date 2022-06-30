«Есть дети, женщины, старики»: «ЛНР» заявила, что тысяча человек остаются на «Азоте»

Около одной тысячи человек остаются на территории завода «Азот» в захваченном российскими войсками Северодонецке. Об этом заявил «первый замминистра внутренних дел» группировки «ЛНР» Роман Ведмеденко, передает российский «ТАСС».



«На территории завода "Азот" — данные разнятся, но там не более одной тысячи человек, 600-800 осталось», — утверждает Ведмеденко.



«Замминистра» добавил, что силы группировки «уже работают в этом направлении, людей выводят».



Ведмеденко признал, что «там есть и гражданское население».



«Там находятся дети, там есть и женщины, и старики», — сказал он.



И уточнил, что российские силы и силы группировки «ЛНР» планируют всех «освободить». На вопрос, когда это произойдет, представитель «ЛНР» не ответил.

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