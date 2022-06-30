Около 400 тысяч депортированных в Россию украинцев хотели бы вернуться обратно - Верещук

Около 400 тысяч граждан Украины, которых незаконно депортировали в Россию, хотели бы вернуться. Об этом заявила возглавляющая его министерка по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире национального телемарафона.



«Мы знаем, что по меньшей мере 350-400 тысяч людей хотели бы и при определенных условиях могли бы возвратиться в Украину. Мы сфокусировали наше внимание именно на них», - сказал она.



По ее словам, координационный штаб по вопросам защиты депортированных и насильственно вывезенных лиц на территорию Российской Федерации работает над возвращением украинских граждан.



«Мы вчера провели первое заседание, наработали дорожную карту, понимаем, какие маршруты и что надо сделать, чтобы люди без паспортных документов могли пересечь границу Украины и возвратиться домой», - сказала Верещук.



Она напомнила, что незаконно депортированы в РФ 1 миллион 200 тысяч украинских граждан. Среди этого числа есть люди, имеющие гражданство России или «паспорта Л-ДНР» и которые не захотят возвращаться в Украину.



Верещук также отметила, что Украина уже возвратила 44 ребенка, которые были незаконно депортированы в РФ.