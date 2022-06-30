Более 70% россиян поддерживают войну в Украине — опрос ВЦИОМ

Более 70% россиян поддерживают решение президента РФ Владимира Путина о проведении так называемой «специальной военной операции» — полномасштабном вторжении российских войск в Украину. Об этом говорится в исследовании, опубликованном Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Россиян спрашивали, как они относятся к «спецоперации».



«По последним данным, 72% граждан скорее поддерживают решение провести спецоперацию, 17% скорее не поддерживают. Затрудняются с ответом 11%», — отмечается в опубликованных результатах исследования.



Также сообщается, что на протяжении четырех месяцев мониторинга общественная поддержка решения о «спецоперации» «значительно не меняется».



Во ВЦИОМ уверяют, что предельная погрешность не превышает 2,5%. Опросы проводили 12 июня — 1600 интервью, и 25 июня — 1601 интервью.