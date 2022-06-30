В девяти населенных пунктах Донецкой области возобновлено электроснабжение

Аварийные бригады энергетиков восстановлено электроснабжение в девяти населенных пунктах в Покровском, Краматорском и Бахмутском районах Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Донецкие электросети.



Пока что без электропитания 341 населенный пункт Донецкой области. Самыми сложными направлениями являются Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское. Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.



«Сети, оборудование и цели энергопредприятия подвергаются все большим разрушениям. Донецкая область продолжает подвергаться массированным артиллерийским обстрелам, ракетным и авиаударам. Продолжаются боевые действия, постоянно разрушающие электроинфраструктуру региона», - сообщают в ДТЭК.



Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.