Очередная группа мобилизованных «ДНР» пожаловалась на плохое обеспечение

Мобилизованные «ДНР» записали видеообращение. Скриншот

Очережная группа жителей неподконтрольной Украине части Донбасса, мобилизованная на войну группировкой «ДНР», записала видеообращение, в котором жалуюеся президенту РФ Владимиру Путину и главе «ДНР» Денису Пушилину на плохое обеспечение.



Видео записали мобилизованные из 4-го стрелкового батальона 109-го стрелкового полка.



Возмутило мобилизованных, что часть из них призвали на войну против Украины «принудительно и безосновательно», тех, кто проходит обучение на очной форме, а также лиц, которых по состоянию здоровья призывать нельзя.



Также записавшие обращение пожаловались на недостаточную подготовку, ненадлежащее обеспечение защитной экипировкой, продовольствием, денежным обеспечением и медицинской помощью.

В середине февраля группировки «ДНР» и «ЛНР» начали всеобщую принудительную мобилизацию мужчин. Мобилизованные на фронт местные жители плохо обеспечены оружием и амуницией и зачастую их отправляют на поле боя в первых рядах.



Министр обороны Алексей Резников призывал жителей оккупированной части Донбасса не принимать участие в боевых действиях против Украины.



Правозащитники называют мобилизованных «Л-ДНР» жертвами военных преступлений и предлагают перечень действий, которые стоит предпринимать в случае принудительного призыва.



Мобилизованные «Л-ДНР» и их жены регулярно жалуются на условия службы, публикуя обращенния в сети.



Например, в начале июня мобилизованные «ДНР» жаловались президенту РФ Владимиру Путину и просили вывести их из Херсонской области. А 28 июня в сети появилось обращение мобилизованных из 127-го полка.