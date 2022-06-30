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Очередная группа мобилизованных «ДНР» пожаловалась на плохое обеспечение

30 июня 2022, 17:42

Очередная группа мобилизованных «ДНР» пожаловалась на плохое обеспечение

Мобилизованные «ДНР» записали видеообращение. Скриншот Мобилизованные «ДНР» записали видеообращение. Скриншот

Очережная группа жителей неподконтрольной Украине части Донбасса, мобилизованная на войну группировкой «ДНР», записала видеообращение, в котором жалуюеся президенту РФ Владимиру Путину и главе «ДНР» Денису Пушилину на плохое обеспечение.

Видео записали мобилизованные из 4-го стрелкового батальона 109-го стрелкового полка.

Возмутило мобилизованных, что часть из них призвали на войну против Украины «принудительно и безосновательно», тех, кто проходит обучение на очной форме, а также лиц, которых по состоянию здоровья призывать нельзя.

Также записавшие обращение пожаловались на недостаточную подготовку, ненадлежащее обеспечение защитной экипировкой, продовольствием, денежным обеспечением и медицинской помощью.

В середине февраля группировки «ДНР» и «ЛНР» начали всеобщую принудительную мобилизацию мужчин. Мобилизованные на фронт местные жители плохо обеспечены оружием и амуницией и зачастую их отправляют на поле боя в первых рядах.

Министр обороны Алексей Резников призывал жителей оккупированной части Донбасса не принимать участие в боевых действиях против Украины.

Правозащитники называют мобилизованных «Л-ДНР» жертвами военных преступлений и предлагают перечень действий, которые стоит предпринимать в случае принудительного призыва.

Мобилизованные «Л-ДНР» и их жены регулярно жалуются на условия службы, публикуя обращенния в сети.

Например, в начале июня мобилизованные «ДНР» жаловались президенту РФ Владимиру Путину и просили вывести их из Херсонской области. А 28 июня в сети появилось обращение мобилизованных из 127-го полка.

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