Франция усилит военную помощь Украине – Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о единодушном решении государств-членов НАТО усилить экономическую, гуманитарную и военную поддержку Украины. Об этом он сообщил на пресс-конференции после завершения в Мадриде саммита НАТО, передает «Интерфакс- Украина».



«Союзники выполняют свои обязанности. Франция очень быстро поставит шесть дополнительных самоходных артиллерийских установок "Цезарь", а также бронетехнику», - сказал он.



Макрон охарактеризовал обстановку в Украине как чрезвычайно серьезную.



Президент Франции объявил о планах усиления французского военного присутствия на восточном фланге Североатлантического альянса.



Он также заявил, что завершившийся саммит отмечен очень важным шагом, что касается присоединения Швеции и Финляндии к НАТО, на которое получено согласие Турции.