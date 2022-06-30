Франция усилит военную помощь Украине – Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о единодушном решении государств-членов НАТО усилить экономическую, гуманитарную и военную поддержку Украины. Об этом он сообщил на пресс-конференции после завершения в Мадриде саммита НАТО, передает «Интерфакс- Украина».
«Союзники выполняют свои обязанности. Франция очень быстро поставит шесть дополнительных самоходных артиллерийских установок "Цезарь", а также бронетехнику», - сказал он.
Макрон охарактеризовал обстановку в Украине как чрезвычайно серьезную.
Президент Франции объявил о планах усиления французского военного присутствия на восточном фланге Североатлантического альянса.
Он также заявил, что завершившийся саммит отмечен очень важным шагом, что касается присоединения Швеции и Финляндии к НАТО, на которое получено согласие Турции.