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На оккупированных территориях ухудшается гуманитарная ситуация — разведка Минобороны Украины

30 июня 2022, 18:16

На оккупированных территориях ухудшается гуманитарная ситуация — разведка Минобороны Украины

Гуманитарная ситуация ухудшается на всей временно оккупированной территории. Запасы продуктов и вещей первой необходимости исчерпаны, а объем «гуманитарной помощи» снизился. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Минобороны Украины Александр Мотузяник со ссылкой на данные разведки.

«По сравнению с началом июня цены значительно выросли, а объем "гуманитарной помощи" снизился. Захватчики сосредоточены на русификации захваченной территории, расширении оборота российского рубля и внедрении российских практик во всех сферах жизни», — подчеркнул он.

По данным разведки, россияне пополняют свою военную технику, вывозя необходимое оборудование из хранилищ.

«Меры по выводу оружия и техники из хранения, реконструкции и подготовки к отправке в районы поставок принимаются по всей России, даже в самых отдаленных регионах», — добавили в Минобороны.

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