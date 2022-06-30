На месте разрушенного ТЦ в Кременчуге нашли еще пять фрагментов тел

В Кременчуге под завалами торгового центра «Амстор», разрушенного ударом российской ракеты, нашли останки еще пяти фрагментов тел. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.



«По состоянию на 15:30, на месте проведения аварийно-спасательных работ на территории ТЦ "Амстор" дополнительно обнаружено 5 фрагментов тел», — говорится в сообщении.



Отмечается, что всего с начала работ обнаружено 22 фрагмента тел.

27 июня российские войска нанесли ракетный удар по торговому центру «Амстор» в Кременчуге. Вторая ракета повредила здание предприятия «Кредмаш», которое производило запчасти для гражданских автомобилей.



В результате удара по ТЦ погибли по меньшей мере 18 человек, 65 пострадали.



В Минобороны РФ заявили, что нанесли удар «по ангарам с вооружением и боеприпасами, поступившим от США и европейских стран», торговый центр назвали «неработающим». При этом известно, что ТЦ работал.



29 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что не считает терактом попадание российской ракеты в торговый центр «Амстор» в Кременчуге.