Россияне обстрелами повредили магистральный газопровод в Запорожской области — ОВА

В результате обстрелов российских окккупантов поврежден магистральный газопровод диаметром 400 мм в районе села Мирное Пологовского района. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной военной администрации.



В ОВА отметили, что без газоснабжения уже сегодня остался Ореховский район.



«В ближайшие дни в результате этого повреждения останутся без газа города Мелитополь, Энергодар, Васильевка, Днепрорудное и другие населенные пункты Васильевского и Мелитопольского районов», — говорится в сообщении.



По информации областной администрации, ранее в результате обстрелов оккупантов без газа уже оставалось более 80 тысяч абонентов в 109 населенных пунктах области.