Госдеп США осудил признание Сирией «Л-ДНР»

Государственный департамент США осудил признание Сирией «ДНР» и «ЛНР». Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс в Twitter.



«Признание режимом Асада так называемых Луганской и Донецкой "народных республик" показывает общую изоляцию режима и президента Путина», — написал он.



Нед Прайс подчеркнул, что «более широкое международное сообщество не поддерживает никаких попыток раздела суверенной территории Украины».

Сирия решила признать независимость так называемых «ДНР» и «ЛНР», следует из заявления министерства иностранных дел страны.



Президент Владимир Зеленский заявил, что после признания Сирией оккупационных структур «ДНР» и «ЛНР» как государств, никаких отношений Украины с этой страной не будет.