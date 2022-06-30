Госдеп США осудил признание Сирией «Л-ДНР»

Государственный департамент США осудил признание Сирией «ДНР» и «ЛНР». Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс в Twitter.
«Признание режимом Асада так называемых Луганской и Донецкой "народных республик" показывает общую изоляцию режима и президента Путина», — написал он.
Нед Прайс подчеркнул, что «более широкое международное сообщество не поддерживает никаких попыток раздела суверенной территории Украины».
Сирия решила признать независимость так называемых «ДНР» и «ЛНР», следует из заявления министерства иностранных дел страны.
Президент Владимир Зеленский заявил, что после признания Сирией оккупационных структур «ДНР» и «ЛНР» как государств, никаких отношений Украины с этой страной не будет.
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