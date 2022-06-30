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Зеленский: Ситуация на Донбассе остается самой жесткой

30 июня 2022, 23:59

Зеленский: Ситуация на Донбассе остается самой жесткой

Военная ситуация в Донецкой и Луганской областях остается самой жесткой, оккупанты используют все запасы вооружения для обстрелов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в четверг.

«Ситуация на Донбассе остается наиболее жесткой, очень тяжелой. Огневое преимущество оккупантов до сих пор очень чувствуется — они достали уже просто все из своих запасов, чтобы бить по Луганщине, по Донетчине», — сказал глава государства.

Он отметил, что главным событием дня сегодня стало освобождение острова Змеиный.

«Наверное, так же много говорили о Змеином только в тот день, когда туда прибыл русский корабль. Потом и корабль отбыл — навсегда, а теперь и остров снова свободен. Я благодарен Главному управлению разведки, бойцам "Альфы", благодарен нашим артиллеристам, пилотам армейской авиации и Воздушных сил, командованию "Александрия"», — подчеркнул Зеленский.

Он также сообщил, что Соединенные Штаты объявили сегодня о новом пакете поддержки для Украины и скоро военная помощь поступит на передовую.

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