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Лисичанск под угрозой захвата. В Мариуполе «отжимают» квартиры. Дайджест НД за день ►

01 июля 2022, 00:11

Лисичанск под угрозой захвата. В Мариуполе «отжимают» квартиры. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Обстрелы Славянска. Есть раненые.
  • Из Красногоровки полицейские вывезли раненую женщину.
  • Российские войска пошли на штурм нефтеперерабатывающего завода в Лисичанске. Боевики «ЛНР» заявляют о захвате промзоны.
  • Лисичанск под постоянным обстрелом авиации. Оккупанты уничтожили склад с гуманитарной помощью.
  • При отходе из Северодонецка не пострадал ни один военный. Боевики заявляют, что на территории «Азота» остаются сотни мирных жителей.
  • Удар по зданию Драмтеатра в Мариуполе был сознательным военным преступлением. Российские военные знали, что там прячутся сотни людей — Amnesty International.
  • В Мариуполе продолжается снос разрушенных домов. Людей оттуда будут заселять в чужие целые квартиры.
  • Обстрелы на оккупированной части Донбасса. Есть погибшие и раненые. «Мобилизованные» в «ДНР» записали новое видеообращение Путину и Пушилину.

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