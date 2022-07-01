Лисичанск под угрозой захвата. В Мариуполе «отжимают» квартиры. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Обстрелы Славянска. Есть раненые.

Из Красногоровки полицейские вывезли раненую женщину.

Российские войска пошли на штурм нефтеперерабатывающего завода в Лисичанске. Боевики «ЛНР» заявляют о захвате промзоны.

Лисичанск под постоянным обстрелом авиации. Оккупанты уничтожили склад с гуманитарной помощью.

При отходе из Северодонецка не пострадал ни один военный. Боевики заявляют, что на территории «Азота» остаются сотни мирных жителей.

Удар по зданию Драмтеатра в Мариуполе был сознательным военным преступлением. Российские военные знали, что там прячутся сотни людей — Amnesty International.

В Мариуполе продолжается снос разрушенных домов. Людей оттуда будут заселять в чужие целые квартиры.

Обстрелы на оккупированной части Донбасса. Есть погибшие и раненые. «Мобилизованные» в «ДНР» записали новое видеообращение Путину и Пушилину.