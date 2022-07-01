Ночью в Днепропетровской области оккупанты обстреляли Никопольский район

Армия РФ ночью с 30 июня на 1 июля обстреляла Никопольский район Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Оккупанты обстреливали регион, по его словам, РСЗО, предварительно, без пострадавших.

Валентин Резниченко отметил, что на месте прилета российских снарядов работают специалисты.

В ГСЧС сообщили, что в ночь на пятницу в результате ночного ракетного удара российской авиации в Белгород-Днестровском районе Одесской области погибли 14 человек, ранен 31 человек.