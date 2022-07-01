Оккупанты в очередной раз обстреливали Сумщину из минометов

Сегодня утром российские оккупанты из минометов обстреляли Эсманскую громады Сумской области, жертв и разрушений нет. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.



«Ночь на 1 июля прошла спокойно. Но утро снова началось с вражеского обстрела: россияне в семь утра били по Эсманской общине – 17 минометных прилетов», – написал Живицкий.



В Госпогранслужбе зафиксировали почти два десятка мин, вероятнее всего калибра 120 мм, прилетевших со стороны российской деревни Трехбортная.



Кроме этого, в результате вчерашнего обстрела Эсманской громады повреждено несколько зданий и линию электропередач. О потерях среди местного населения и других повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала.