Деоккупация острова Змеиный не разблокирует украинские порты — ISW

Деоккупация украинскими войсками острова Змеиный не разблокирует Черное море для грузовых перевозок украинских товаров, но снизит давление на украинское побережье за ​​счет вывода с острова российских систем ПВО и противокорабельных ракет.



К такому мнению пришел американский Институт изучения войны (ISW).



Отмечается, что у оккупантов, несмотря на произошедшее на Змеином, есть возможность обстреливать украинские судна из наземных противокорабельных систем в Крыму и западной части Херсонской области, а также с кораблей РФ в Черном море.

30 июня стало известно, что российская армия покинула остров Змеиный в результате успешной операции Вооруженных сил Украины.



В ВСУ заявили, что собираются отправить войска на Змеиный.