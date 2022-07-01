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Оккупанты в Мариуполе расчищают акваторию порта с помощью буксирного крана

01 июля 2022, 10:25

Оккупанты в Мариуполе расчищают акваторию порта с помощью буксирного крана

Оккупанты запустили буксирный кран для очистки судоходного канала и акватории порта в Мариуполе. Об этом сообщил советник легитимного мэра города Петр Андрющенко.

По его словам, в Мариуполе также продолжается запуск портовых кранов и прогнозирует, что в первой декаде порт будет готов для принятия и отгрузки грузов через основной глубоководный канал.

Андрющенко также сообщил, что во время визита в Мариуполь заместителя председателя комитета госдумы РФ по обороне Дмитрия Саблина была согласована схема вывоза металлопроката и зерна из города. Делать это оккупанты планируют с помощью Сирии.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что в ходе обстрелов региона погибли четыре человека, еще 18 получили ранения за прошедшие сутки.

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