Путин готовился к войне против Украины минимум год — канцлер Германии Олаф Шольц

Президент РФ Владимир Путин готовился к войне против Украины как минимум один год. Об этом журналистам CBS News сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.



Помимо этого Шольц отметил, что война РФ против Украины может продолжаться довольно долго, но Россия уже ощущает действие санкций Запада на его экономику. По его словам, в РФ живет много людей, у страны есть значительные ресурсы.



Также Шольц заявил, что РФ недостаточно развита, а потому стране необходимы технологии остального мира для того, чтобы иметь аналогичный уровень жизни и иметь шанс быть частью роста мировой экономики.

Ранее, 1 июля, глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид заявили, что организация инициировала меры по закрытию Офиса координатора проектов в Украине из-за позиции РФ.