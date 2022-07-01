Рада упростила процедуру регистрации рождения и смерти в условиях войны

Верховная Рада Украины упростила порядок установления фактов рождения или смерти лица на территории, где действует военное или чрезвычайное положение. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.



Соответствующий законопроект №7310 во втором чтении и в целом поддержали 264 народных депутата на пленарном заседании в пятницу.



Законопроект, в частности, предлагает внести изменения в Гражданский процессуальный Кодекс.



Согласно изменениям, заявление об установлении факта рождения (смерти) лица в пределах территории, на которой действует военное или чрезвычайное положение может быть подано родителями, родственниками, их представителями или другими законными представителями ребенка в любой суд Украины, независимо от места жительства заявителя.



Изменения предусматривают, что такие дела суд рассматривает безотлагательно, а одобренное судом решение подлежит немедленному исполнению. Решение суда об установлении факта рождения (смерти) лица в пределах территории, где действует военное или чрезвычайное положение, может быть обжаловано в общем порядке, установленном Гражданским процессуальным Кодексом. Обжалование решения не останавливает его исполнение.