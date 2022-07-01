Из-за обстрела оккупантами поселка в Донецкой области погиб человек

В поселке городского типа Острое Донецкой области из обстрела российских войск погибла женщина. Об этом сообщил мэр Курахово Роман Падун.



Он также отметил, что из-за попадания снарядов в Остром есть разрушения.



Падун к тому же предупредил жителей, что в городе Курахово в тестовом режиме работает система оповещания и ведется работа по установке таких систем и в других населенных пунктах общины.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что за прошедшие сутки войска РФ обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области, есть погибшие и раненые.