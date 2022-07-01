Рада назначила Лубинца на должность омбудсмена

Верховная Рада назначила народного депутата Дмитрия Лубинца на должность уполномоченного по правам человека.



На этой должноти он заменил Людмилу Денисову, которая была уволена в конце мая. Денисова заявляла, что будет оспаривать свое увольнение в суде.



Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук 21 июня предложил назначить Лубинца на должность уполномоченного по правам человека.



Дмитрий Лубинец — украинский политик и юрист, народный депутат Украины 8-го созыва (от «Блока Петра Порошенко») и 9-го созыв. В 2019 году прошел в Верховную Раду как беспартийный самовыдвиженец по округу № 60 (Донецкая область) и стал членом депутатской группы «За будущее», которая в июне 2020 года стала партией. Является уроженцем Волновахи.